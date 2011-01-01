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مشاهدة مباراة الإمارات وأوزبكستان الودية اليوم بث مباشر

الإثنين 12 أكتوبر 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الإمارات وأوزبكستان الودية اليوم بث مباشر



أبو ظبي / سما

مشاهدة مباراة الإمارات وأوزبكستان بث مباشر الودية اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 التي تقام على استاد راشد في نادي شباب الأهلي دبي استعدادا للتصفيات الآسيوية المرتقبة.

مباراة الإمارات ضد أوزبكستان مباشر اليوم تنطلق عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، فيما 6:30 في السعودية والبحرين والكويت وفلسطين وقطر والأردن.

أما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأوزبكستان الودية، هي الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي، دبي سبورت بتعليق عبدالله السعدي، أبو ظبي الرياضية بصوت عامر عبدالله.

ويسجل التاريخ 14 مواجهة بين المنتخبين الإماراتي والأوزبكي سواء في تصفيات كأس العالم أو التأهيل إلى كأس آسيا، إضافة إلى العديد من اللقاءات الودية على ملاعب كلا البلدين الآسيويين.

وتغلب الأبيض الإماراتي وديا على منافسه الأوزبكي بهدف دون مقابل في المباراة الأخيرة التي جمعتهما على استاد خليفة بن زايد في نادي العين، وذلك قبل نحو ثلاث سنوات.

وفي عام 2014، سحق فريق أوزبكستان، الإمارات برباعية نظيفة، وديا، سجلها تيمور كابادرزي، مهند سالم العنزي بالخطأ في مرماه، سيرفر دجيياروف، أوليموف النجم الأوزبكي.

وأصبح بإمكان المتابعين مشاهدة مباراة الإمارات وأوزبكستان اليوم مباشر على القنوات الناقلة المذكورة سابقا عبر القمر الصناعي نايل سات مجانا؛ كونها محطات مفتوحة للجميع.

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