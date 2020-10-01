شاهد.. حنان ترك تكشف عن صور ابنيها لأول مرة بعدما أصبحا شابين

وكالات / سما /

فاجأت الفنانة المصرية حنان ترك، جمهورها بنشر صور لابنيها "يوسف وآدم" وذلك لأول مرة بعدما أصبحا شابين، حيث جاءت تلك الصور من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها في موقع "إنستغرام" الأمر الذي أحدث تفاعلًا كبيرًا مع صورهما.

وقامت حنان ترك في البداية بنشر صور لابنيها "يوسف وآدم" من زوجها الراحل خالد خطاب، وهما أطفال صغار، وذلك عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، مرفقًة الصور بإيموجي "قلوب" في إشارة للحب المتبادل لهما ثم نشرت صورهما بعدما أصبحوا شبابًا لتبهر الجمهور بوسامتهما.

وتواصل تفاعل الجمهور مع الصور على نطاق واسع، حيث رأوا أن أحدهما قريب الشبه لوالده خالد خطاب بينما الثاني قيل بأنه يشبه والدته حنان ترك، وسط تفاجؤ الجمهور بتلك الصور خاصة وأن أغلب ما تنشره حنان ترك عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، يكون تعليقًا على حدث ما مثل وفاة أو مرض فنان، أو أدعية دينية.

وجاء في تعليقات المتابعين: "ربنا يحفظكم ست حنان والعائلة الطيبة ست حنان ممكن انشوفكي في اعمال عن قريب لو خلاص انحرمنا من شوفتكي عالشاشات، عموما دعائنا بالصحة والعافية لكم جميعا"، و"حتة منك ما شاء الله ربنا يحفظه ويبارك فيه"، و"كم احبك في الله وادعي الله لك الثبات"، و"نفس عيونك".

وحرص عدد من الفنانين على التعليق على تلك الصور أيضًا بينها ما قالته مي كساب: "ما شاء الله ربنا يحفظهم"، وأضاف شيما الحاج: "ربنا يحميهم ويحميكي ليهم وتفضلي تاج فوق رؤوسهم يا أجمل وأعظم وأحن أم فالعالم نجمة على كل المقاييس وفي كل الحالات.. My idol"، وتوافقت هاجر الشرنوبي وإيمان العاصي بذات التعليق: "ما شاء الله".

أما الفنانة التونسية درة زروق فتركت تعليقا عبارة عن إيموجي "قلب" في حين نشرت زينة تعليقا تضمن مجموعة من الإيموجي على شكل قلوب أيضًا.

والفنانة حنان ترك تزوجت 4 مرات ولديها 5 أبناء، ويعد "يوسف وآدم" من زوجها الراحل رجل الأعمال المصري خالد خطاب الذي أثارت وفاته الجدل وقتها، حيث قررت عائلته التكتم على خبر وفاته وعدم إقامة عزاء له، كما لم يتم الإعلان عن وفاته إلا بعد أربعة أشهر من حدوثها داخل السجن على خلفية اتهامه بممارسة الشذوذ الجنسي.

وتزوجت حنان ترك من خالد خطاب في بداية حياتها الفنية، حيث وقف بجوارها في مشوارها الفني قبل أن يقررا الانفصال، وذلك في فترة بداية التزامها الديني، بعد أن أنجبت منه أولى أبنائها "يوسف وآدم".

وحاليًا يعد زواج حنان ترك من رجل الأعمال محمود مالك هو الأنجح في حياتها، كونه مستمرا حتى يومنا هذا، بجانب أن الزوجين يحرصان دائمًا على نشر الصور التي تظهر علاقة الحب والاحترام المتبادل بين الطرفين، وأسفر هذا الزواج عن طفلتين هما مريم ومنى.