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حقيقة خبر وفاة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا

الإثنين 12 أكتوبر 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خبر وفاة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا



القاهرة / سما

تصدر خبر وفاة الفنان عادل إمام الزعيم الممثل المصري الكبير، وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020، بعد أن تداولته صفحات ومواقع إعلامية عربية.

ونشرت صفحات على تويتر وفيسبوك، خبر وفاة عادل إمام متأثرًا بإصابته بمرض فيروس كورونا، مدعية أن حالته الصحية تدهورت نتيجة مضاعفات المرض صباح اليوم.

ويعتبر عادل إمام الذي يبلغ من العمر حاليا 80 سنة، أحد أكثر الفنانين في مصر خاصة، والوطن العربي عامة، نفيا لشائعات الوفاة التي تطارده منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام.

ورغم عدم نفي وفاة عادل إمام اليوم، إلا أن وكالة سما الإخبارية تابعت المنصات الرسمية للفنان وتلك المقربة منه، ولم يرد عبرها أي تأكيد أو توضيح للأخبار المتداولة.

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كما لم يسبق الإعلان عن إصابة عادل إمام بفيروس كوفيد 19 خلال الفترة الماضية، إذ تشير التقارير الأخيرة إلى أنه حي يرزق ويتمتع بحالة صحية جيدة وسط أسرته.

وتساءل المغردون على تويتر، حول سر غياب عادل إمام عن الظهور في المناسبات الفنية التي شهدتها مصر مؤخرا، لا سيما حفلات زواج وخطوبة الممثلين والإعلاميين.

وقال أشرف زكي نقيب الممثلين إن وفاة عادل إمام "شائعة متكررة ومغرضة لا أساس لها من الصحة"، لافتا إلى أنها دائمة الحضور على المنصات الاجتماعية منذ عدة سنوات.

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