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مصادر إسرائيلية : ضباط شرطة مغاربة زاروا إسرائيل سرا

الإثنين 12 أكتوبر 2020 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إسرائيلية : ضباط شرطة مغاربة زاروا إسرائيل سرا



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن ضباط شرطة من المغرب قاموا بزياة سرية إلى إسرائيل واتفقوا مع نظرائهم الإسرائيليين على ترحيل مجرمين فارين، كما تم الاتفاق على التعاون المشترك.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن الضباط المغاربة زاروا إسرائيل خلال الأشهر الماضية، واتفقوا مع الإسرائيليين على ترحيل المجرمين الفارين، غولان أبيتان، وتشيكو (موشيه) بيت عاده، من المغرب إلى إسرائيل عبر إسبانيا.

والسبب في نقل أبيتان وبيت عاده إلى إسرائيل عبر إسبانيا هو أنه لا توجد علاقة دبلوماسية رسمية معلنة بين إسرائيل والمغرب، وسيتم نقلهما عبر دولة ثالثة في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة ودائرة السجون الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الوفد الأمني المغربي رفيع المستوى مكث في إسرائيل لمدة أسبوع في فندق وسط البلاد، وبعد عقد عدة اجتماعات مع كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية، تم الاتفاق على سلسلة من التعاون المشترك.

وتم اعتقال أبيتان في المغرب قبل نحو عام ونصف العام بناء على معلومات نقلتها الشرطة الإسرائيلية إلى المباحث المغربية، التي اعتقلت أبيتان في كنيس يهودي بالدار البيضاء عندما جاء للصلاة هناك مع أولاده.

المصدر: قناة 12 الإسرائيلية

#اسرائيل #المغرب #ضباط

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