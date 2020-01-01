رابط فحص كابونة الوكالة 2020 كوبونات الأونروا في غزة

غزة / سما

تنشر وكالة سما الإخبارية، رابط صفحة فحص كابونة الوكالة الأونروا عن شهر 10 أكتوبر 2020 للاجئين الفلسطينيين التي يتم تسليمها للمستفيدين عبر المدارس ومراكز التوزيع.

ويمكن للمنتفع الدخول إلى صفحة فحص كابونة الوكالة عبر الإنترنت؛ كونها غير متوفرة في مراكز التوزيع، وإحضار تاريخ الكابونه ونوعها ورقم الدفتر إضافة إلى رقم الصفحة.

وكان عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد أفاد في حديث لإذاعة الأقصى أمس بأن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا ما زالت مستمرة.

رابط فحص كابونة الوكالة

وذكر أبو حسنة أن الأونروا تحتاج إلى مئتي مليون دولار؛ كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين، واستمرار البرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، مبينا أن أزمة كورونا زادت الأعباء المالية.

ولفت إلى أن هناك اتصالات وجهود من أعلى المستويات من أجل توفير الأموال اللازمة لعمل وكالة الغوث والبرامج الداعمة للاجئين، مشيرا إلى قلة الدول الداعمة والمانحة.

وقال إنه تم تأخير تسليم المساعدات بسبب جائحة كوفيد 19، منوها إلى أنه تم افتتاح 21 مدرسة و12 مركز توزيع، وذلك مع السماح بالعمل في المناطق المصنفة خضراء بقطاع غزة.

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وأضاف أبو حسنة أن هذه المراكز تراعي إجراءات الصحة والسلامة والتباعد وإرتداء الكمامات، ويجري تسليم المواد الغذائية بحرص شديد، مستطردا أن المناطق الموبوءة والمصنفة حمراء يتم الاعتماد على الوحدات المتنقلة وتسليم المواد الغذائية للمواطنين.

وأشار إلى وجود توجه جديد لتوحيد كابونة الوكالة في غزة، موضحا أن هذا أحد أشكال التضامن الاجتماعي؛ كون معظم سكان القطاع يتجهون إلى الفقر والجميع بات بحاجة ومن الصعب التمييز بين فقير وأشد فقراء.