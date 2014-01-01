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رابط تسجيل طلاب الصف الأول 2020 على البوابة التعليمية لسلطنة عمان

الأحد 11 أكتوبر 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط تسجيل طلاب الصف الأول 2020 على البوابة التعليمية لسلطنة عمان



مسقط / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الأحد، عن تفعيل رابط تسجيل طلاب الصف الأول المستجدين على موقع البوابة التعليمية لسلطنة عمان في جميع المحافظات الإحدى عشرة.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي إن تسجيل طلبة الصف الأول في سلطنة عمان على البوابة التعليمية سيظل متاحا اعتبارا من اليوم حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

وذكرت الوزارة أن تسجيل الصف الأول يكون حصرا على الأطفال من مواليد الفترة ما بين الأول من سبتمبر 2014 حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2015، ولا يقبل من هم خلاف ذلك.

البوابة التعليمية لسلطنة عمان

وشددت التربية والتعليم على ضرورة أن يكون للطفل المسجل رقم مدني بشهادة الميلاد، فيما يجب توفر بطاقة مقيم سارية المفعول في سلطنة عمان بالنسبة للأطفال غير العمانيين.

وأشارت إلى أهمية خضوع الطفل للفحص الطبي اللازم، مستطردة : "في حال وجود مرض مزمن لدى الطفل، يتم تزويد إدارة المدرسة بتقرير طبي موثق من مؤسسة صحية معتمدة".

ونوهت إلى أن ذلك يشمل أيضا الإعاقات لدى الأطفال الذين سيتم تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي، داعية الأهالي إلى الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة سلطنة عمان التعليمية.

ونبهت الوزارة إلى أنه لم يتم تمديد فترة تسجيل الصف الأول في سلطنة عمان، مطالبة جميع أولياء الأمور بإتمام إجراءات التقديم لأبنائهم خلال الوقت الراهن قبل إغلاق البوابة التعليمية.

#البوابة التعليمية #سلطنة عمان #تسجيل الصف الأول #الصف الأول #مسقط

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