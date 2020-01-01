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مشاهدة مباراة رافاييل نادال ونوفاك جوكوفيتش بث مباشر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

الأحد 11 أكتوبر 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة رافاييل نادال ونوفاك جوكوفيتش بث مباشر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة



باريس / سما

مشاهدة مباراة نوفاك جوكوفيتش ضد رافاييل نادال بث مباشر اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 على ملعب فيليب شاترييه، لحساب نهائي بطولة فرنسا المفتوحة رجال بحضور عدد محدود من الجماهير.

مباراة نادال وجوكوفيتش مباشر تنقل بعد قليل على شاشة بي إن سبورت 9 باللغة العربية، إضافة إلى العديد من القنوات البريطانية والفرنسية المهتمة في رياضة التنس رجال بمختلف لغات العالم.

وذكرت القناة الناقلة أن موعد بث مباراة جوكوفيتش ونادال مباشر يكون الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن والعراق ولبنان ودولة فلسطين وسوريا والبحرين.

وتعرض مباراة نهائي بطولة فرنسا المفتوحة مباشر عند الثالثة مساء بتوقيت السودان وجمهورية مصر وليبيا، وعند الخامسة لدى مسقط وأبو ظبي، بينما تكون الثانية ظهرا في المغرب وتونس والجزائر.

وكان الإسباني رافاييل نادال قد تفوق على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة نصف النهائي التي جرت قبل يومين في فرنسا، حيث سيطر بالكامل على مجريات اللقاء.

في المقابل، انتصر الصربي نوافاك جوكوفيتش على منافسه اليوناني العنيد ستيفانوس تيستيباس بصعوبة بالغة بثلاثة أشواط مقابل إثنين، ليتأهل إلى مسابقة نهائي فرنسا المفتوحة.

يُذكر أنه يمكن مشاهدة مباراة جوكوفيتش ونادال على القنوات الأرضية المفتوحة في فلسطين، بالإضافة إلى بعض المواقع باللغة الإنجليزية، حيث سننشر عدد من هذه الروابط بعد لحظات.

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