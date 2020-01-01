اليونايتد يستعد لإقالة سولشاير ويحدد بديله

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الميرور” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لإقالة النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق من منصبه خلال الفترة القليلة القادمة.

وتعرض الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد ومدربه سولشاير لانتقادات لاذعة بعد خسارة الشياطين الحمر الأخيرة بمسابقة البريميرليج بستة أهداف مقابل هدف على يد توتنهام هوتسبير على ملعب “الأولد ترافورد”.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بالأداء المنتظر منه هذا الموسم، لذلك تفكر إدارة مانشستر يونايتد بالاستغناء عن خدمات أولي جونار سولشاير.

وأشارت الصحيفة إلى أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد مستعد لإقالة أولي جونار سولشاير إذا لم تتحسن نتائج الفريق.

وأكملت الصحيفة بأن لا يزال سولشاير شخصية محبوبة في النادي بسبب ما قدمه للفريق وهو لاعب، لكن إد وودوارد سيتخذ قرار الإقالة إذا لزم الأمر.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق يعتبر المرشح الأول والأبرز لتولي مسؤولية تدريب الشياطين الحمر بعد سولشاير، خاصةً وأنه بدون فريق منذ إقالته من تدريب السبيرز.