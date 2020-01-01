  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اليونايتد يستعد لإقالة سولشاير ويحدد بديله

الأحد 11 أكتوبر 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يستعد لإقالة سولشاير ويحدد بديله



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الميرور” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لإقالة النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق من منصبه خلال الفترة القليلة القادمة.

وتعرض الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد ومدربه سولشاير لانتقادات لاذعة بعد خسارة الشياطين الحمر الأخيرة بمسابقة البريميرليج بستة أهداف مقابل هدف على يد توتنهام هوتسبير على ملعب “الأولد ترافورد”.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بالأداء المنتظر منه هذا الموسم، لذلك تفكر إدارة مانشستر يونايتد بالاستغناء عن خدمات أولي جونار سولشاير.

وأشارت الصحيفة إلى أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد مستعد لإقالة أولي جونار سولشاير إذا لم تتحسن نتائج الفريق.

وأكملت الصحيفة بأن لا يزال سولشاير شخصية محبوبة في النادي بسبب ما قدمه للفريق وهو لاعب، لكن إد وودوارد سيتخذ قرار الإقالة إذا لزم الأمر.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق يعتبر المرشح الأول والأبرز لتولي مسؤولية تدريب الشياطين الحمر بعد سولشاير، خاصةً وأنه بدون فريق منذ إقالته من تدريب السبيرز.

#سولشاير #مانشستر يونايتد #البريميرليج

الأكثر قراءة اليوم

أرامكو تعلن سعر البنزين لشهر أكتوبر 2020 في السعودية

حقيقة خبر وفاة السيد جاسم الطويرجاوي في الكويت

قناة اسرائيلية: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار الى غزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

بين الاقتصاد و"مناعة القطيع".. هآرتس: لهذا تنازلت السلطة عن الإغلاق في وجه "كورونا الثاني"

شاهد: سرايا القدس في رسالة للاحتلال: صبرنا لن يطول

قائمة فتح وحماس المشتركة..حقيقة ام خيال؟ د. سفيان ابو زايدة

اعلام اسرائيلي يحذر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 3 حالات وفاة و 351 اصابة جديدة بفيروس كورونا و772 حالة تعاف

لجنة الطوارئ بغزة : ذاهبون لعودة الحياة إلى طبيعتها

حسنة

أبو حسنة: توجه لتوحيد كابونات الاونروا بغزة وهذه الفئات سيتم حرمانها...

حفاظًا على القدس وفتح.. حاتم عبد القادر يقدم اقتراحًا للجنة المركزية

معاريف تزعم: حماس تمر بأزمة كبيرة والصمت الحالي لن يدوم طويلا