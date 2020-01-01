"امريكا لم تعد قوى عظمي".. مسؤول ايراني كبير: هناك الكثير من الاسرائيليين يرغبون بالتعاون مع ايران

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول ايراني كبير بالحرس الثوري اليوم ان هناك عدد كبير من الشخصيات في اسرائيل "يرغبون بالتعاون مع ايران"، مهاجما الولايات المتحدة وقال انها لم تعد تعتبر دولة عظمى.

وقال محمد رضى نقدي نائب منسق قائد الحرس الثوري الايراني ، في حديث تلفزيوني ان “هناك الكثير من الشخصيات في النظام الصهيوني لديهم دوافع كثيرة للتعاون مع إيران”. " واضاف القائد السابق في قوات الباسيج مهاجما واشنطن ايضا وقال "امريكا لم تعد قوى عظمي". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

ويشار الى ان قوات الامن الاسرائيلية اعتقلت في السنوات الاخيرة عددا من المواطنين ووجهت لهم تهم التخابر مع ايران.

واضاف نقدي في هجومه ضد واشنطن :"لقد ارادوا تدمير الجمهورية الاسلامية الايرانية قبل 41 عاما وفشلوا، ارادوا تدمير حزب الله قبل 30 عاما وفشلوا، حاولوا تدمير حماس قبل 20 عاما وفشلوا. ايضا حاولوا اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد قبل 9 وفشلت خطتهم. ايضا قبل خمس سنوات مع الحشد الشعبي في العراق" وختم نقدي :"امريكا لا تستطيع قتال قوى صغيرة، فما بالها مع قتال قوة عظمى مثل ايران".

واعتبر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس قبل اسبوع أن "اتفاقيات التطبيع تعزز القتال ضد إيران". وأضاف غانتس في حديثة مع صحافيين عرب: "لدينا مصالح مشتركة، كلنا نتشارك في الكفاح ضد العدوان الإيراني وتطوره النووي، الذي يهدد المنطقة والعالم، وسنخلق جبهة موحدة ضده.. السلام يقوينا".وتعتبر اسرائيل وعدد من الدول العربية ان ايران هي عدوتها الاولى.

وتابع غانتس: "الإيرانيون يعملون عبر جماعات مسلحة في السعودية، وشرق إفريقيا، وغزة، وسوريا، وكذلك في الخليج، وهذا النشاط يقوض المنطقة بأسرها، ونعلم جيدا ما هو الأفضل ضد الإيرانيين - أقصى قدر من الضغط".