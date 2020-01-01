تفاصيل خبر وفاة سالم بن حسن الأنصاري في قطر

الدوحة / سما

أعلنت وسائل إعلام قطرية، يوم السبت، عن وفاة سالم بن حسن بن عبدالله الأنصاري صاحب أول دار نشر في قطر (دار الثقافة) بعد مسيرة طويلة في مجال الثقافة والنشر العلمي والأكاديمي.

وقال ماجد محمد الأنصاري في تغريدة على موقع تويتر : "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الوالد سالم بن حسن الأنصاري. إنا لله وإنا إليه راجعون"، لافتا إلى أن التعازي تقبل لدى عائلته عبر الهاتف.

وكتب حساب البيلوغرافيا القطرية المعروف : "وفاة الوالد سالم بن حسن الأنصاري صاحب أول دار نشر قطرية التي مرّ على إنشائها نحو ٦٠ عامًا، وكانت أحد روافد المعرفة والثقافة في قطر".

وأشار البيلوغرافيا القطرية إلى أن دار الثقافة نشرت العشرات من الدراسات للباحثين القطريين في فترات مبكرة "رحمه الله وغفر له وأجزل ثوابه"، متقدمة بخالص التعازي والمواساة إلى ذويه وأبنائه.

بدوره، قال الصحفي جاسم إبراهيم فخرو عضو الجمعية الدولية للعلاقات العامة : "اختار الله من أهل قطر الأبرار اليوم ليكون بجواره، الرجل الوقور المثقف صاحب العلم والدين والاخلاق والأدب والتجارة الرابحة العم الغالي سالم بن حسن الأنصاري".

ومن المقرر أن تجري صلاة الجنازة على الفقيد سالم بن حسن الأنصاري اليوم السبت في مقبرة مسيمير الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدوحة، في ظل إجراءات وقائية من مرض كورونا.