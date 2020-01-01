  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات: الأحد آخر مهلة للمقيمين لتسوية أوضاعهم وتجديد بطاقة الهوية

السبت 10 أكتوبر 2020 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات: الأحد آخر مهلة للمقيمين لتسوية أوضاعهم وتجديد بطاقة الهوية



وكالات

تنتهي يوم الأحد في تمام الساعة 12 ليلا، مهلة الثلاثة أشهر التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات لتسوية أوضاع المقيمين، وتجديد إقاماتهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إنه سيكون بإمكان جميع المتعاملين إنجاز معاملاتهم إلكترونيا طوال اليوم سواء عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي أو الموقع الإلكتروني.


وبينت الهيئة أنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الأولي من يوم الاثنين، سيبدأ النظام الإلكتروني في إجراءات فرض غرامات التأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية على المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية التي كانت الهيئة قد أعلنت عنها في يوليو الماضي، بالتزامن مع حزمة الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها لمواجه جائحة كورونا "كوفيد 19".

وكانت الهيئة قد أعلنت في 12 يوليو عن منح المقيمين مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، إذا كان انتهاؤها بعد الأول من مارس الماضي، دون احتساب أي غرامات إلى حين انتهاء المهلة يوم الاثنين، كما منحت المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون، مهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقات هويتهم، المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، دون فرض أية غرامات.

وتضمن الإعلان منح المقيمين الموجودين خارج الدولة شهرا، من تاريخ قدومهم إلى الدولة، لتجديد إقاماتهم التي انتهت بعد الأول من مارس الماضي.

وستشرع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اعتبارا من يوم الاثنين، أي بعد دخول التوقيت المحلي الساعة 12 ودقيقة من منتصف الليل، في تفعيل، نظام فرض غرامات تأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية، من المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية.

وأكدت أن بإمكان المستفيدين من المهلة في حال عدم تمكنهم من إنجاز معاملاتهم عبر مكاتب الطباعة التي تنتهي أوقات عملها قبل حلول الساعة 12 من منتصف الليل، التقدم بمعاملاتهم عبر منظومة الخدمات الإلكترونية التي توفرها لكافة المستفيدين.

#الامارات #فيروس كورونا #كوفيد-19

الأكثر قراءة اليوم

اعلامي سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية: فاسدون ويمارسون التكسب السياسي

فيديو خطوبة بدور البراهيم مشهورة سناب في السعودية (شاهد)

سبب وفاة الشاعر أحمد بن بله الحريزي

متحدثا عن إيران و"إرهابيين مثل حماس".. ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء

متى موعد نتائج البكالوريا 2020 في الجزائر ؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

صور : عودة طلبة الثانوية العامة الى مدارسهم وسط إجراءات وقائية في غزة

الأخبار الرئيسية

00

اعلام اسرائيلي يحذر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

مدرسة

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة يُحدد شرط الانتقال لتدريس المراحل التعليمية بالقطاع

الصحة : 11 حالة وفاة و 281 اصابة جديدة بفيروس كورونا و318 حالة تعافٍ

الجهاد الاسلامي تحذر : اذا حصل مكروه للاسير الاخرس سنعاقب الاحتلال وسيدفع ثمنا باهظا

متحدثا عن إيران و"إرهابيين مثل حماس".. ترامب يستخدم عبارة غير لائقة على الهواء