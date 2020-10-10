رابط التسجيل في برنامج مساند 1 لصرف بدل التعطل من الضمان الاجتماعي الأردني

عمان / سما

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، يوم السبت، عن رابط التسجيل في برنامج مساند 1؛ وذلك بعد أن تقرر السماح للمؤمن عليهم الذين استفادوا من برنامج مساند 2 و 3 أو تضامن؛ لصرف بدل تعطل عن العمل.

وقالت الضمان الاجتماعي في تصريح صحفي عبر فيسبوك إن التسجيل في مساند 1 سيكون للمؤمن عليهم المستفيدين من برنامجي تضامن 1 و 2 الخاصة بصرف بدل التعطل عن العمل لشهري أبريل ومايو 2020.

كما يشمل المستفيدين من برنامج مساند 2 الخاص بصرف مبالغ مالية على حساب الرصيد الإدخاري، إضافة إلى مساند 3 المرتبط بسحب سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة؛ للذين انتهم خدماتهم لدى مؤسساتهم.

وحسب الضمان الاجتماعي، فإن القرار جاء بهدف التخفيف على المؤمن عليهم الذين إنتهت أو توقفت خدماتهم لدى المؤسسات التي يعملون فيها؛ وذلك بقصد تجاور الأعباء والتبعات المرتبطة بجائحة مرض كورونا.

رابط التقديم في مساند 1 الضمان الاجتماعي

وأوضحت أن شروط الاستفادة من برنامج مساند 1 بدل التعطل عن العمل، هي ألا يكون للمؤمن عليه مدة لا تقل عن ستة وثلاثين اشتراكا في الضمان الاجتماعي، من بينها اشتراك وحيد بتأمين التعطل أثناء عمله بالقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن المؤمن عليه سيحصل وفق برنامج مساند 1 على نسبة 50% من راتبه الخاضع للضمان الاجتماعي، في حين يتم صرف بدل التعطل له بسقف مالي 350 دينار أردني وحد أدنى 150 دينار لمدة 90 يوما (3 أشهر).

يُذكر أن المستفيدين قد واجهوا مشكلة في طريقة التسجيل لدى برنامج مساند 1، فيما عمل موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني على حلها خلال الساعات القليلة الماضية، بالتالي تم تفعيل تقديم الطلبات مجددا.