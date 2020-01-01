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قبل لقاء الأهلي المصري

موعد مباراة الوداد الرياضي والفتح الرباطي القادمة والقنوات الناقلة

السبت 10 أكتوبر 2020 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة الوداد الرياضي والفتح الرباطي القادمة والقنوات الناقلة



الرباط / سما

أعلن اتحاد كرة القدم، عن موعد مباراة الوداد البيضاوي الرياضي ضد الفتح الرباطي؛ في إطار مواجهات الأسبوع الثلاثين من الدوري المغربي أو البطولة المغربية الاحترافية الأولى لكرة القدم.

وذكر أن موعد مباراة الوداد والفتح الرباطي يكون الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الثامنة لدى مصر والسودان وليبيا، والعاشرة في سلطنة عمان والإمارات.

كما تنطلق صافرة بداية مباراة الوداد القادمة أمام الفتح، الساعة التاسعة بتوقيت السعودية وفلسطين والكويت وسوريا والعراق والأردن وقطر والبحرين ولبنان، مع مراعاة تفاصيل الفارق الزمني بينها.

ويسعى الوداد إلى الفوز وانتظار خسارة الرجاء في ذات الجولة؛ من أجل التتويج بلقب الدوري المغربي، فيما لا يمثل اللقاء كثيرا للفتح؛ كونه سيظل في المركز الرابع حال الخسارة أو الانتصار.

وتعتبر هذه المواجهة بمثابة الاستعداد الأخير لفريق الوداد البيضاوي قبل اللقاء المرتقب ضد الأهلي المصري؛ لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وفق الموعد الجديد المُحدد لها.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وافق على تأجيل مباراة فريقه ضد الوداد؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في المغرب وإصابة عدد من لاعبيه المؤثرين بهذا المرض.

وتشهد البطولة المغربية بالتزامن مع مباراة الفتح والوداد، لقاء الرجاء الرياضي ضد الجيش الملكي، وحسنية أكادير أمام مولودية وجدة، إضافة إلى موقعة نهضة بركان مع نظيره أولمبيك آسفي.

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