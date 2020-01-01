متى موعد نتائج البكالوريا 2020 في الجزائر ؟

حددت وزارة التربية الوطنية، يوم السبت، موعد نتائج البكالوريا 2020 في الجزائر، لمختلف الفروع الدراسية في كل الولايات، وذلك عقب مضي عدة أسابيع على إنهاء آخر الاختبارات في جميع المناطق.

وذكرت وزارة التربية في تصريح صحفي على فيسبوك أن موعد نتائج البكالوريا في الجزائر دورة عام 2020 سيكون الأحد بتاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري، عند الساعة 12 منتصف النهار بتوقيت العاصمة.

وحسب الوزارة، فإن نتائج البكالوريا ستكون متاحة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر حسب أرقام الجلوس والأسماء، مؤكدة أنه سيجري نشر أسماء الأوائل في الولايات الجزائرية.

وأوضحت أنه يجب على الطلاب الذين تقدموا لامتحان شهادة البكالوريا هذا العام، إدخال الرقم السري الخاص بهم لحظة الاستعلام عن النتائج النهائية وكشف النقاط، متمنية التوفيق والنجاح لجميع أبنائها الطلبة.

وتشير المعلومات الأولية التي بثتها وزارة التربية الوطنية، إلى ارتفاع نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا 2020 مقارنة مع الأعوام المنصرمة، منوهة إلى عدم صحة التسريبات المتداولة حاليا.

وكان عبد الباقي بن زيان وزير التعليم قد أفاد بأن الدخول الجامعي قد يكون في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر أو مطلع ديسمبر، مشيرًا إلى أن الموعد الدقيق لم يحدد بعد، وفقا لنتائج البكالوريا الرسمية.

ولفت عبد الباقي إلى أن العام الدراسي الجامعي الجديد سينطلق قبل بداية سنة 2021 بشهر تقريبا، مبينا أن عملية توجيه الناجحين والتسجيلات تتطلب قرابة 30 يوما؛ كي تصبح جاهزة بشكل كامل.

يشار إلى أن نتائج البكالوريا 2020 في الجزائر تأتي بعد أحكام الحبس التي صدرت بحق مسربي مواضيع وإجابات الامتحانات، إذ بلغت بعض العقوبات في هذه القضية بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة أعوام.