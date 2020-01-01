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فيديو خطوبة بدور البراهيم مشهورة سناب في السعودية (شاهد)

الجمعة 09 أكتوبر 2020 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو خطوبة بدور البراهيم مشهورة سناب في السعودية (شاهد)



الرياض / سما

تصدر هاشتاق خطوبة بدور البراهيم، يوم الجمعة، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن نشرت مشهورة سناب شات في المملكة، مقاطع فيديو على حسابها الرسمي داخل قاعة أفراح.

وأكدت مصادر فنية خبر خطوبة بدور البراهيم، فيما لم يتم الإعلان عن هوية زوجها الجديد، فيما أعرب متابعوها عن استغرابهم حيال هذه الخطوة؛ كونها انفصلت عن زوجها السابق منذ أسابيع.

وكانت بدور البراهيم خبيرة التجميل السعودية، قد أعلنت قبل قرابة ثلاثة أسابيع، طلاقها وانفصالها رسميا عن زوجها، عقب نشرها صورة على سناب شات تبارك فيها لنفسها بهذه المناسبة.

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وكتبت بدور البراهيم آنذاك : "وأخيرا تم انفصالي رسميا، أحب أبارك لنفسي وصحتي وعافيتي ومستقبلي"، مرفقة في الوقت ذاته صورة الرسالة التي وصلتها من محكمة الأحوال الشخصية في الدمام.

وتفاعل المتابعون مع خبر خطوبة بدور البراهيم، إذ كتب الناشط أبو شوق : "أنا ما أدري والله من هي، بس يبدو من المشاهير، لذا حبيب أقول للذين يعيشون معهم أنهم ليسوا أطيب من المسيح الدجال".

وعقب رائد قائلا : "تتزوج وبعدها تتطلق وتسبون زوجها وبعدها تتزوج مرة ثاني ثم الطلاق وتغلطون على زوجها وتتزوج مرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة والغلط يكون حينها من الزوج الخائن". وفق قوله.

واعتبر أن قصة خطوبة وزواج بدور البراهيم "أكشن مفبرك"، في حين كتبت لجين : "بكرة يومين وبعد ذلك تقول عين وتتطلق لأنه ما اتفقنا وتحكي حريتي لم أحصل عليها وتبلشنا هي وحياتها إلى بريال".

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