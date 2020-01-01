موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة والقنوات الناقلة

القاهرة / سما

حدد اتحاد كرة القدم، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحدد هوية الفريق الذي سيرافقه إلى دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الاتحاد في بيان له أن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الأحد بتاريخ 11 أكتوبر 2020 على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والعراق وقطر والكويت والأردن.

ويبدأ لقاء القمة المصرية المرتقب، الساعة الثامنة مساء وفق وقت القاهر والخرطوم وطرابلس، وعند السابعة في المغرب والجزائر وتونس، والعاشرة بحسب توقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبث مباراة بيراميدز والأهلي على ملعب الأخير، عبر شاشة أون تايم سبورت المالك الحصري والوحيد لحقوق مباريات الدوري المصري لهذا الموسم، بصوت أحد المعلقين الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من حسم البطاقة الأفريقية الثانية لدى مصر على حساب الزمالك، في حين لا يمثل اللقاء كثيرا للأهلي الذي حسم لقب المسابقة منذ عدة جولات.

كما لم يعلن موسيماني عن تشكيل الأهلي ضد بيراميدز، في وقت تشير التوقعات إلى إمكانية الاعتماد على الناشئين وإعطاء الفرصة للاعبين الذين يرغب بإشراكهم في موقعة الوداد المغربي الشهر الجاري.

ويمتلك بيراميدز أفضلية على الأهلي في المواجهات المباشرة الأخيرة بينهما لا سيما عقب اعتماد مسماه الجديد بدلا عن الأسيوطي، لكن نادي القرن تفوق في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد.