"الاقتصاد بغزة" تجري جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين

غزة /سما/

نظمت دائرة الموازيين والمكاييل التابعة لوزارة الاقتصاد زيارات ميدانية على محطات الوقود ومعاصر الزيتون بمحافظات الوسطى والشمال.



وقالت الوزارة إن طواقم حماية المستهلك نفذت 120 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، وحررت 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة.



كما نفذت 9 جولات ميدانية للمحلات التجارية، وحررت 11 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.



وأعلنت الاقتصاد، إتلاف البان ومشروبات غازية ودقيق لإنتهاء صلاحيتها.



وأكدت الوزارة متابعتها لمدى التزام أصحاب المطاعم والمخابز والصيدليات بالشروط الوقائية وتحرير 3 محاضر ضبط لغير الملتزمين منهم، مشيرة إلى تحرير 4 محاضر ضبط بحق مخابز لعدم وجود بطاقة بيان وعدم وجود رخصة ميزان.