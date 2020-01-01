  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الاقتصاد بغزة" تجري جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين

الجمعة 09 أكتوبر 2020 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد بغزة" تجري جولات تفتيش وتحرر محاضر ضبط بحق مخالفين



غزة /سما/

نظمت دائرة الموازيين والمكاييل التابعة لوزارة الاقتصاد زيارات ميدانية على محطات الوقود ومعاصر الزيتون بمحافظات الوسطى والشمال.

وقالت الوزارة إن طواقم حماية المستهلك نفذت 120 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، وحررت 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة.

كما نفذت 9 جولات ميدانية للمحلات التجارية، وحررت 11 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأعلنت الاقتصاد، إتلاف البان ومشروبات غازية ودقيق لإنتهاء صلاحيتها.

وأكدت الوزارة متابعتها لمدى التزام أصحاب المطاعم والمخابز والصيدليات بالشروط الوقائية وتحرير 3 محاضر ضبط لغير الملتزمين منهم، مشيرة إلى تحرير 4 محاضر ضبط بحق مخابز لعدم وجود بطاقة بيان وعدم وجود رخصة ميزان.

#غزة #الاقتصاد الوطني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. فيديو جريمة الزرقاء يحدث ضجة في الأردن

مقطع فيديو فضيحة زياد المسفر يتصدر وسائل التواصل (شاهد)

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

بيبي

دان هرئيل للمحكمة: نتنياهو ضغط عليّ بشأن أدوات الملاحة وأصر على “الغواصة السابعة”

داخلية غزة: اكتشاف ثماني إصابات بفيروس كورونا بمخيم البريج مجهولة المصدر

محمد اشتية

اشتية للبرلمان الأوروبي: إذا فاز ترامب "فليساعدنا الله وليساعد العالم أجمع"

نصر الله

مسؤول استخباراتي إسرائيلي: إيران ليست تهديدا وجوديا علينا.. و "نصر الله"لم يعد كما كان!

بايدن

واشنطن بوست: ماذا تعني انتخابات أمريكا للشرق الأوسط؟ للشعوب لا شيء ..وللأنظمة قصة أخرى!