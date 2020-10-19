"الخارجية": رحلة إجلاء جديدة إلى شيكاغو

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة تسيير رحلة اجلاء جديدة الى الولايات المتحدة الامريكية/ شيكاغو، حيث ستغادر مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 19/10/2020، وتعود بتاريخ 20/10/202.

ودعت المواطنين الذين سجلوا للعودة الى ارض الوطن، وحصلوا على الموافقة اللازمة للبدء بحجز تذاكرهم على متن الرحلة، وذلك من خلال الرابط التالي:Repat.rj.com .

كما أعلن الفريق للمواطنين والطلبة الذين سجلوا من أجل السفر للولايات المتحدة انه سيتم التواصل معهم لترتيب تفاصيل سفرهم على متن الرحلة.