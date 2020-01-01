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بودار التصعيد بدأت تلوح في الأفق..

اعلام اسرائيلي يكشف: محادثات اسرائيلية قطرية لاستمرار ضخ الأموال لغزة في الأشهر المقبلة

الخميس 08 أكتوبر 2020 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي يكشف: محادثات اسرائيلية قطرية لاستمرار ضخ الأموال لغزة في الأشهر المقبلة



القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن بودار التصعيد بدأت تلوح في الأفق، مشيرة الى أن الهدوء النسبي في غزة قد ينتهي قريبًا

وبحسب القناة 12 الاسرائيلية، فإن مؤسسة الجيش للوضع الذي سنكون فيه خلال أسابيع قليلة في جولة أخرى من التصعيد إذا توتر الوضع في قطاع غزة.

وأشارت الى أن "إسرائيل" تقوم من وراء الكواليس وبهدوء بجهود لمنع مواجهة أخرى مع حماس في القطاع حيث يجري رئيس الموساد ومنسق عمليات الحكومة في المناطق اتصالات ومحادثات مع كبار المسؤولين في قطر للاستمرار في ضخ الأموال القطرية إلى القطاع في الأشهر المقبلة.

#اسرائيل #قطاع غزة #تصعيد #غزة #حماس #الاموال القطرية

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