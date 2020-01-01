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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية

الخميس 08 أكتوبر 2020 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية



قلقيلية / سما /

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، مدينة قلقيلية من الحاجز المقام على مدخلها الشمالي، والمخصص للعمال والتجار والحالات الإنسانية بعدة دوريات وفرقة مشاة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق.

وأكد شهود عيان، قيام جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني والمطاطي خلال عملية الاقتحام، ولاحقت قوات الاحتلال الشبان حتى مدخل حديقة الحيوانات الوطنية وشارع المدارس وحي غياظة، وأصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق من كثافة الغاز المسيل للدموع، القريب من منازل المواطنين.

من جانب آخر، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكري قرب قرية كفر لاقف شرق قلقيلية واستوقفت المركبات على الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس والمتصل بالطريق الالتفافي الاستيطاني رقم 55، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا بين بلدتي عزون وقرية جيوس شمال شرق قلقيلية.

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