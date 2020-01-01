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نائب رئيس البرلمان البلغاري يؤكد حق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال والاستقلال

الخميس 08 أكتوبر 2020 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس البرلمان البلغاري يؤكد حق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال والاستقلال



صوفيا /سما/

 أكد نائب رئيس البرلمان البلغاري، وزير خارجية جمهورية بلغاريا الأسبق كريستيان فغينين حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتة المستقلة، وفق حل الدولتين والقانون والقرارات الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر البرلمان مع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، اليوم الخميس.

ووضع سفير فلسطين مضيفه بصورة التطورات السياسية والميدانية في فلسطين، وآخرها إعلان حكومة الاحتلال بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار جيش وحكومة الاحتلال في انتهاك القانون الدولي والإنساني.

وطالب البرلمان بالإعلان عن إدانته لتلك الخروقات والانتهاكات واتخاذ خطوات فعلية لردع الصلف الإسرائيلي. كما أكد المذبوح رفض فلسطين لكل أشكال التطبيع التي تأتي في مخالفة واضحة وصريحة لمبادرة السلام العربية، وللموقف العربي التاريخي من القضية الفلسطينية. وشدد على أنه لا يحق لأحد التحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني غير قيادته الشرعية، المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أننا لن نخضع لسياسة الإملاءات وللضغوط التي تمارس ضد شعبنا لثنيه عن المطالبة بحقوقه.

وقدم السفير عرضا عن اجتماع الأمناء العامين الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، وما نتج عنه من قرارات، أهمها وحدة الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع والخضوع للاملاءات الخارجية ولسياسات التجويع، والتوافق على عقد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

كما أطلع السفير مضيفه على ما ورد في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة، وطلبه من الأمين العام للأمم المتحدة البدء الفوري بالتحضير لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، وتحقيق استقلال دولة فلسطين وانهاء الاحتلال. وطالب دعم جمهورية بلغاريا لطلب الرئيس للتوصل إلى السلام الحقيقي.

#البرلمان البلغاري #القضية الفلسطينية

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