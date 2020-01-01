صائب عريقات للعرب: مهّدوا للتطبيع دون الإساءة للشعب الفلسطيني ونضاله الأسطوري

رام الله / سما /

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن بإمكان من يريد التمهيد للتطبيع مع إسرائيل، أن يفعل ذلك، دون الإساءة للشعب الفلسطيني.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر “من يريد من العرب تقديم أوراق اعتماد لواشنطن أو غيرها، أو يريد أن يمهد للتطبيع مع إسرائيل، يمكنه فعل ذلك دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله الأسطوري”.







وأضاف “باستطاعة أي دولة أن تقول: مصالحي تتطلب التطبيع مع إسرائيل”.

وجاءت تغريدة عريقات، بعد هجوم أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، الأمير بندر بن سلطان آل سعود، على القيادة الفلسطينية.







وقال الامير السعودي بندر بن سلطان، خلال مقابلة متلفزة عبر قناة العربية “من الصعب الوثوق بالقيادة الفلسطينية، بعد نكران الجميل من قبلهم”.

