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تيم حسن يرد على متابعة سخرت من "الهيبة"

الخميس 08 أكتوبر 2020 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيم حسن يرد على متابعة سخرت من "الهيبة"



وكالات / سما /

أشعل الفنان السوري تيم حسن حماس متابعيه عبر حسابه في موقع إنستغرام بصورة من مسلسله الشهير "الهيبة - الرد" إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة الصّباح إخوان، والذي من المقرر عرضه مع بداية شهر تشرين الثاني- نوفمبر المقبل.

ومن المعروف أن تيم حسن سيؤدي في هذا العمل شخصيته الشهيرة "جبل شيخ الجبل" والتي حقق من خلالها نجاحاً حافلاً في الوطن العربي على مدى ثلاث سنوات متتالية، وعلى الرغم من أن متابعي الفنان أعربوا خلال التعليقات عن حماسهم وفرحتهم بعودة شخصيتهم المفضلة إلا أن إحدى المتابعات علقت باستهزاء من هذا العمل الذي ليس له نهاية بقولها: "ما مليتو"، ليرد عليها حسن واثقاً أن مُحبي المسلسل مازالوا بانتظاره مجيباً إياها: "ليملو الناس".

من جانبهم، أعرب عدد من الفنانين السوريين عن فرحتهم لزميلهم من خلال التعليقات وتمنياتهم له بالخير والتوفيق، كان منهم صباح الجزائري وليليا الأطرش ونادين سلامة وأيمن عبد السلام. وزاد حسن حماس المتابعين أيضاً برده على تعليق لمعجب استخدم إحدى جمله التي كان يرددها في الهيبة "رامينها على الله يا معلم"، ليرد عليه حسن "جهز حالك في وحدة جديدة"، هذا ما جعل جمهور المسلسل يتشوق أكثر للجملة الجديدة التي سوف يطلقها حسن في العمل، فكتب متابع: "الله عليك يعني مقولة جديدة رح يضل الكل يقولها ويتعلمها منك".

والجدير بالذكر أن تيم حسن كان قد أعلن من خلال تغريداته على موقع تويتر أنه من الممكن أن يتم تمديد مسلسل "الهيبة" إلى جزء خامس في حال كانت ردود فعل الجمهور جيدة، معتبرا أن "الهيبة - الرد" سيكون أجمل أجزاء السلسلة.

وكشف أيضا عن أنه حالياً لا يحضر لأي عمل للموسم الرمضاني المقبل، وأن فيروس كورونا المستجد أوقف معظم أعماله، مشيراً إلى أن علاقته رائعة مع كل من ديمة قندلفت وعادل كرم اللذين سيدخلان لأول مرة إلى "الهيبة".

ومن المتوقع أن يشهد الجزء المقبل تحولات جذرية بدخول فنانين جدد إلى جانب الفنانة القديرة منى واصف وتيم حسن وأويس مخللاتي وغيرهم، إذ كانت الفنانة ديمة قندلفت قد أكدت في تصريحات تلفزيونية أن دخولها إلى "الهيبة" سيكون بمثابة إعصار يقلب الموازين، وأنه ليس من الضروري أن تجتمع بعلاقة حب مع "جبل".

#مسلسل الهيبة #الهيبة #تيم حسن

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