العاهل الاردني يكلف المستشار للشؤون السياسية "الخصاونة"بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المستشار للشؤون السياسية في الديوان الملكي، بشر هاني الخصاونة، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأردن.

جلالة الملك عبدالله الثاني يكلف دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة #الأردن



His Majesty King Abdullah II tasks Bisher Khasawneh with forming a new Cabinet#Jordan