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واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا الاسرائيلي: قطاع غزة على صفيح ساخن.. وحماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة!



القدس المحتلة /سما/

فادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة حماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة، مشيرة إلى أن قطاع غزة على صفيح ساخن ويتجه للتوتر.

وقال  المراسل العسكري لموقع واللا الاسرائيلي أمير بوخبوط: إن قطاع غزة على صفيح ساخن،و يتجه للتوتر، حماس غير راضية عن سير التفاهمات الأخيرة في ظل سياسة إسرائيل.

وأضاف: أن مبدأ وزير الجيش، بيني غانتس، أن أي تحسين للوضع في غزة، يجب أن يُقابل بتنازلات بخصوص الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، متابعاً: "لذلك؛ أقدّر أن يتجدد إطلاق البالونات قريباً"، وفق رأيه.

وكان صاروخ، أطلق من قطاع غزة، أمس الاثنين، وسقط في منطقة قرب كرم أبو سالم، قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي، بقصف مناطق في القطاع.

#حماس #اسرائيل #تفاهمات التهدئة #قطاع غزة #حدود غزة #مستوطنات الغلاف

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