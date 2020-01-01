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جامعة بوليتكنك فلسطين تنظم ندوة طبية توعوية حول "الكشف المبكر لسرطان الثدي"

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بوليتكنك فلسطين تنظم ندوة طبية توعوية حول "الكشف المبكر لسرطان الثدي"



رام الله / سما /

 نظمت كلية الهندسة وكلية الطب وعلوم الصحة بجامعة بوليتكنك فلسطين ندوة توعوية حول "الكشف المبكر لسرطان الثدي" قدّمها الدكتور عصام مجاهد استشاري الأشعة التشخيصية، بحضور ادارة وطلبة الجامعة، جاء ذلك بالتعاون مع لجنة المرأة/ اقليم وسط الخليل – حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ووزارة الصحة وبالتنسيق مع مجلس اتحاد الطلبة.

وأكّد عميد كلية الهندسة الدكتور نافذ ناصر الدين بأنّ هذه الندوة تأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع المحلي لتثقيفه بأهم القضايا التي تهم الوطن والمواطن، ونشر التوعية للحد من نسبة المخاطر التي تنجم عن بعض الأمراض المُنتشرة في العالم.

وأشار مجاهد الى أنّ سرطان الثدي يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء في بلدان العالم المُتقدمة والنامية على حد سواء، وأنّ معدلات الاصابة به آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة.

وأكّد مجاهد على أهميّة التوعية التي بدورها تؤدي إلى الكشف المُبكر عن سرطان الثدي والذي يعتبر الركيزة الأساسية في محاربة هذا المرض الخبيث.

ويذكر أنّ شهر تشرين الأول من كل عام يعتبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وبهذه المناسبة تقوم جامعة بوليتكنك فلسطين بالمُشاركة بحملة "أنت الحياة" التوعوية والقائمة عليها لجنة اقليم المرأة في اقليم وسط الخليل، والتي تهدف إلى تشجيع السيدات على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومساعدتهن في التغلب على مخاوفهن وعلى المعوقات التي تواجههن وتمنعهن من القيام بهذه الفحوصات.

وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش للطلبة وتم الإجابة على كافة استفساراتهم.

#جامعة بوليتكنك فلسطين #سرطان الثدي

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