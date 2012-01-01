سرايا القدس : جاهزون لأي مواجهة وسنفاجئ الاحتلال

غزة / سما /

قال قيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إن السرايا على جهوزية تامة لأي مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي جعبتها ما سيفاجئه.

وأكد "أبو محمد" القيادي في السرايا خلال تصريح صحفي له بمناسبة انطلاقة الجهاد الإسلامي الـ 33، أن السرايا لديها ديمومة في الانتاج والتطوير العسكري، ولديها ما يسعد الشعب الفلسطيني، وما سيحقق انجازات كبيرة.

وأشار إلى أن السرايا استطاعت من تطوير عملها العسكري، وأثبتت حضورها في كل المعارك، وأنها قادرة على توجيه الضربة الموجعة للاحتلال.

ولفت إلى أن المقاومة بعد عام 2012 فرضت معادلة جديدة على الاحتلال ومنعت كثيراً من الاغتيالات وضرب المواقع، مؤكدًا على أن السرايا لن تسمح للاحتلال بتغيير أي معادلات.