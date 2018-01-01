كبير حاخامات إسرائيل يصلي من أجل شفاء ترامب

القدس المحتلة /سما/

صلى كبير حاخامات إسرائيل شموئيل رابينوفيتش في طقوس خاصة عند حائط البراق للمسجد الأقصى في القدس من أجل شفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثر إصابته بكورونا.

وردد رابينوفيتش صلواته أمام الحائط اليوم الاثنين من أجل "أن يرسل الله الشفاء الكامل للرئيس الأميركي دونالد جون ابن فريد"، خلال طقوس خاصة تسمى "بركة الكهنة"، وفقا لوكالة "أ ف ب" الفرنسية.

ويشارك عادة في هذا الطقس الديني الذي يعتبر حدثا سنويا عشرات الآلاف من اليهود، ولكن هذا العام لم يُسمح إلا لعدد قليل من الضيوف بالحضور بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل لاحتواء تفشي كورونا.

وأفاد مصور وكالة "فرانس برس" بأن السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان كان بين الحاضرين.

وفريدمان حاخام بدوره وكان في مقدمة من عملوا لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس عام 2018 وله تاريخ طويل في دعم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكتب فريدمان في "تويتر" أن "20 شخصا فقط حضروا الطقوس"، مضيفا "سأصلي من أجل رحمة الله وشفائه جميع المصابين بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم".