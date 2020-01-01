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لجان المقاومة: جريمة استشهاد حميدي برصاص الاحتلال تواصل لمسلسل جرائمه ضد شعبنا

الإثنين 05 أكتوبر 2020 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: جريمة استشهاد حميدي برصاص الاحتلال تواصل لمسلسل جرائمه ضد شعبنا



غزة /سما/

نعت "لجان المقاومة في فلسطين" شهيد فلسطين "الأسير المحرر سمير احمد حميدي" من "بلدة ليد" والذي أستشهد برصاص العدو الصهيوني المجرم شرق طولكرم واكدت أن دماء "الشهيد البطل سمير حميدي" ستبقى تلاحق الصهاينة المجرمين وأذنابهم ووصمة عار على جبين المطبعين مع كيان الإجرام الصهيوني .

واكدت "لجان المقاومة" أن هذه جريمة اعدام "الأسير سمير حميدي" هو تواصل لمسلسل جرائم ومجازر العدو الصهيوني ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

وشددت "لجان المقاومة "على أن العدو الصهيوني المجرم جنودا ومستوطنين سيدفع ثمن هذه الجرائم عاجلا ام آجلا داعية إلى إطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها على كل شبر من أرض فلسطين المباركة .

#لجان المقاومة

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