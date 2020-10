الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، مستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا بولاية ميريلاند، التي يتلقى فيها العلاج منذ يوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب "أسوشيتد برس"، غادر ترامب المستشفى لفترة وجيزة من أجل إلقاء التحية على مؤيديه الذين تجمعوا خارج المستشفى.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على موقع تويتر، الرئيس الأمريكي ترامب، وهو يسير في موكب خارج المستشفى ويقوم بتحية مؤيديه.

وقال الرئيس الأمريكي خلال جولته لمؤيديه،: "بعد 7 أشهر من جائحة كورونا، تعلمت الكثير عن كوفيد-19 الذي أحاربه".

وظهر ترامب بداخل سيارته الرئاسية ويرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا "سوداء اللون"، حيث لوح لمؤيديه الذين تجمعوا خارج المستشفى.

President Trump, wearing a mask, rides by his supporters outside Walter Reed while in the back of a Suburban. pic.twitter.com/nsCJyYXHdK