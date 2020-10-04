شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

رام الله / سما /

شن الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة العربية السعودية الأسبق في امريكا هجوما حادا على القيادة الفلسطينية ، مؤكدًا ان القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لكن محامينها فاشلين. وفق وصفه

وأدعى بن سلطان في حديث مع قناة العربية باللغة الانجليزية أن القيادات الفلسطينية استخدمت في حديثها في الفترة الأخيرة ما وصفته (بالمستوى الواطي) . حسب قوله

وقال :" ما سمعته من القيادة الفلسطينية حقيقة مؤلم وكلام لا يقال "، مضيفا :" ما هو غريب استخدامهم كلمات (طعن في الظهر وخيانة)، لأن هذه سنتهم في التعامل مع بعض".وفق قوله

وتابع الأمير بندر بن سلطان :" تجرؤهم بكلام الهجاء ضد قيادات الخليج، أمر غير مقبول فقط ولكن مرفوض تماما".