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بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

الأحد 04 أكتوبر 2020 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟



وكالات / سما /

صدفة غريبة جمعت النجم عمرو دياب بخطيبته الأولى إيناس شاهين، في حفل زفاف أمير شاهين أمس، وذلك بعد مرور أكثر من 30 عاما على خطبة الهضبة لشقيقة إلهام شاهين، لكن تلك الخطبة انتهت سريعًا قبل أن تخرج للنور .

وبالعودة 30 سنة للوراء، كانت الفنانة إلهام شاهين قد أقنعت منتجي فيلم السجينتان بضم عمرو دياب الذي كان في بداية مشواره الفني، ورشحته لمشاركتها في الفيلم، حينها كان الهضبة مغمورًا ، ولم يكن قدم سوى أغنية واحدة وهي " حمدالله على السلامة" ، وبالفعل نجحت إلهام شاهين في محاولتها وشارك عمرو دياب في الفيلم وحينها تعرف على شقيقتها إيناس شاهين .

التقى عمرو دياب و إيناس شاهين خلال فترة تصوير فيلم السجينتان ، وتقدم لخطبتهما وكان عمره حينها 27 سنة أما إيناس كانت عمرها 17 سنة حينها، لم تكن إلهام شاهين راضية عن تلك الخطبة، لكنها تمت، وبشكل سريع تم فسخ الخطبة، وكان لإلهام شاهين دور كبير في القيام بهذا الأمر.

إلهام شاهين تحدثت عن علاقة عمرو دياب وشقيقتها إيناس سابقًا خلال لقائها في إحدى البرامج ، وقالت أنها رفضت تلك العلاقة نظرًا لفارق العمر بينهما وأنها كانت سبب في فسخ الخطبة .

بعد فسخ خطبة عمرو دياب و إيناس شاهين، ارتبط الهضبة بشيرين رضا وتزوجها، أما إيناس شاهين ابتعدت عن الأضواء لسنوات طويلة ، لكنها تعمل في مجال تصميم الأزياء وتبلغ من العُمر 47 عاما.

اختارت إيناس شاهين الحياة الهادئة بعيدًا عن الشهرة والأضواء بالرغم من وجود أصدقاء لها من داخل الوسط الفني، وكان آخر ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي منذ عامين بصحبة شقيقتها إلهام شاهين.

#عمرو دياب #إيناس شاهين

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