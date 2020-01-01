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إسرائيل تبعث برسالة إلى الشعب العراقي

الأحد 04 أكتوبر 2020 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تبعث برسالة إلى الشعب العراقي



القدس المحتلة / سما /

بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء  السبت، برسالة عاجلة إلى الشعب العراقي.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، هنأت فيها الشعب العراقي، بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "نتقدم إلى سكان العراق بأحر التهاني بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي، عسى أن يعيده عليكم بالخير والبركة".

وتمنت صفحة "إسرائيل بالعربية" عودة العراق إلى "أحضان التعددية والتسامح والتنوع الديني والثقافي، في خطى الملك فيصل الأول، رحمه الله".

#العراق #اسرائيل #العيد الوطني

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