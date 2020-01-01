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فريق ترامب الطبي يكشف عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي

السبت 03 أكتوبر 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق ترامب الطبي يكشف عن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي



واشنطن /سما/

كشف الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة مباشرة يوم السبت، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفريق الطبي "الرئيس يحصل على عناية مركزة ونراقب حالته الصحية بشكل مكثف لمنع حصول مضاعفات".

وأضاف أنه لا يمكن التنبؤ بموعد نهاية علاج الرئيس ونعمل على منع حصول أعراض جانبية.

وأكد الفريق الطبي أن الرئيس ترامب ليس تحت جهاز التنفس الاصطناعي وأن حالته الصحية مستقرة.

وأشار في الإفادة الصحفية بأن دونالد ترامب حصل على العديد من الأدوية وتلقى اليوم جرعة من "ريمديسيفير".

والجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

إلى ذلك، أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته يوم السبت عن مستشار لترامب قوله "إن هناك مرشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلا: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن ترامب يعاني من حالة التعب والنهك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة ترامب.

وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب للشبكة إن الرئيس "على ما يرام الآن لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن" أن حالة ترامب أخطر مما لدى قرينته ميلانيا التي أصيبت بالوباء أيضا، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.

#دونالد ترامب #فيروس كورونا #الوضع الصحي لترامب #الولايات المتحدة #البيت الابيض #واشنطن

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