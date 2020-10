ترامب يغرد علي تويتر بعد نقله للمستشفى

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح، اليوم السبت، بعد نقله إلى مستشفى عسكري لإصابته بفيروس كورونا.

وقال ترامب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم"

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أنه وزوجته ميلانيا، قد أصيبا بفيروس كورونا، وجاء ذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر القادم.

وفي وقت سابق أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام، كإجراء احترازي.

وقال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني فقط من أعراض خفيفة، وأشار إلى أن الرئيس سيعمل من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!