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تعرض لأول مرة .. آثار دماء خاشقجي داخل القنصلية (شاهد)

السبت 03 أكتوبر 2020 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرض لأول مرة .. آثار دماء خاشقجي داخل القنصلية (شاهد)



وكالات

بثت وكالة الأناضول التركية، مشاهد مصورة من داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، إبان دخول فرق البحث الجنائي لفحصها بعد اتهام الرياض بقتل الصحفي جمال خاشقجي بداخلها قبل عامين من الآن.

وتظهر اللقطات آثار دماء خاشقجي داخل مكتب القنصل السعودي، محمد العتيبي، في العديد من الأماكن، بعد فحصها بالأشعة الخاصة بكشف الدماء، على الرغم من قيام فريق الاغتيال بتنظيف تلك الآثار.

وتظهر بقايا الدماء على الجدار الخشبي لغرفة العتيبي، وعلى الأبواب وحتى على أحد الأضواء في سقف الغرفة.

كما بدا في اللقطات ملابس ملطخة بالأصباغ، وهو ما قالت السلطات التركية إنها محاولة موظفي القنصلية السعوديين، لإخفاء آثار القتل والدماء عبر طلاء بعض الجدران، وقالت الشرطة التركية في حينه إن محاولات طمس الجريمة لم تفلح وظهرت آثار الدماء بعد الفحص.

وقام الأمن التركي بفحص البئر الخاصة بمنزل القنصل، والتي رفضت الرياض السماح بمعاينتها، لكن الأمن التركي، أخذ عينات منها، كما تظهر اللقطات صورة الفرن داخل منزل القنصل، والذي ترجح الجهات الأمنية التركية، أن تكون جثة خاشقجي أحرقت فيه.

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