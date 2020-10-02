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شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى

السبت 03 أكتوبر 2020 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور : نقل ترامب إلى المستشفى



وكالات

قالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر البيت الأبيض إلى المستشفى العسكري "والتر ريد" في واشنطن، مضيفة أنه سيعمل من مركز "والتر ريد" خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت ماكناني أن الأطباء طلبوا نقل ترامب إلى المستشفى للتمكن من علاجه بشكل فوري في حال احتاج إلى ذلك

وأضافت أن نقل الرئيس الأميركي إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" لعدة أيام كإجراء احترازي.

وقد ‏تم نقل الرئس ‎ترامب الى ‎والتر ريد بمروحية عسكرية دون الادلاء بأي تصريح للصحافيين، وسار من دون اي مساعدة وكان يرتدي كمامة، وبثت قنوات التلفزة الأميركية نقل ترامب إلى المستشفى في بث مباشر.

‏وأعلن البيت الأبيض أن ترامب لم ينقل سلطاته إلى نائبه مايك بنس وسيستمر في مهامه.

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