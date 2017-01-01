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حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل

الجمعة 02 أكتوبر 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حميدتي يكشف عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل



الخرطوم /سما/

كشف قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل.

وأفاد حميدتي من عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، يوم الجمعة، بأن "البشير أبلغه صراحة من قبل بأنه سيطبع مع إسرائيل".

وأضاف قائد قوات الدعم السريع أن تأييد بلاده للقضية الفلسطينية "لا يعني أن نضع السودان تحت الحصار"، مشددا على أن "مصلحة الشعب فوق كل اعتبار". وفق روسيا اليوم.

ومن ناحية أخرى أكد حميدتي على أن "الجبهة الثورية هي الضلع الثالث للفترة الانتقالية في السودان".

وبين محمد حمدان دقلو أن الحكومة الجديدة لو لم تفلح في حل مشكلة الشعب السوداني، لما كان قد شارك فيها.

أما بخصوص الأوضاع الاقتصادية في البلاد وخاصة تدهو سعر صرف الدولار، فقد أفاد حميدتي بأن تدبير أموال التعويضات للأمريكيين أسهم بشكل كبير في رفع أسعار الدولار.

#السودان #اسرائيل #قوات الدعم السريع #حميدتي #عمر البشير #الرئيس المعزول عمر البشير #التطبيع مع اسرائيل #القضية الفلسطينية

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