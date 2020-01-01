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جنين: سبعة أشخاص من المشتبه بهم بمقتل مواطنين في قباطية بقبضة الشرطة

الخميس 01 أكتوبر 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: سبعة أشخاص من المشتبه بهم بمقتل مواطنين في قباطية بقبضة الشرطة



جنين /سما/

سلم ستة أشخاص من المشتبه بهم بمقتل مواطنين في بلدة قباطية جنوب جنين، أنفسهم للشرطة، فيما ألقت القبض على شخص سابع خلال عملية فرض الأمن، وإعادة الهدوء في جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة تحفظت على ستة أشخاص مشتبه بهم، في مقتل مواطنين إثر شجار عائلي وقع بلدة قباطية جنوب جنين قبل أيام، حيث قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة.

وأضاف ارزيقات: بأن الشرطة، تمكنت من القاء القبض على مشتبه به سابع، بعد توافر معلومات عن مكان تواجده ورصده.

وأكد ارزيقات، بأنه تم توقيف المشتبه بهم، لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

#الشرطة #بلدة قباطية

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