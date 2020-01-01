  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم بغزة تقرر تنفيذ المرحلة الأولى من استئناف العملية التعليمية

الخميس 01 أكتوبر 2020 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تقرر تنفيذ المرحلة الأولى من استئناف العملية التعليمية



غزة /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أنها ستبدأ تطبيق المرحلة الأولى من استئناف العملية التعليمية، بعد تعليقها بفعل إجراءات مواجهة فيروس "كورونا".

وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، أن التطبيق يأتي تنفيذاً لقرار لجنة المتابعة الحكومية الخاص باستئناف العملية التعليمية، ضمن المرحلة الأولى.

ولفتت إلى أن الدوام خلال هذه المرحلة يقتصر على طلبة الثانوية العامة فقط، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية يوم الأربعاء 7 أكتوبر.

وذكرت أن دوام طلبة الصف الثاني عشر يبدأ يوم السبت 10 أكتوبر، حيث يتم الالتزام بما ورد في دليل الإجراءات الخاصة بالعودة الآمنة للمدارس.

#غزة #التربية والتعليم #العودة الى المدارس #فيروس كورونا #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام : لا معلومات بدون ثمن

اسعار العملات مقابل الشيكل

أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة أمريكية : ضغوط على الكويت للسلام مع إسرائيل بعد رحيل الأمير

العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

وزارة الصحة : انتشار "كورونا" سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

الأخبار الرئيسية

حماس تحذر الاحتلال: لن نقبل بديلا عن رفع حصار غزة وفي حال تنفيذ الضم فإن الغد لن يكون كالأمس

غيث

هآرتس: ماذا وراء اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس 18 مرة خلال سنتين دون لائحة اتهام؟

مصادر: جولات واتصالات مرتقبة بين فتح وحماس تبحث دخول الانتخابات بقائمة مشتركة

لبنان يعلن عن التوصل إلى "اتفاق إطار" للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية

860x484 (25)

الديمقراطية: التفاهمات بين فتح وحماس ما زالت أولية وليست تفصيلية..!