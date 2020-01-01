نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسير ماهر الأخرس

نابلس / سما /

شارك عشرات المواطنين في مدينة نابلس، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس منذ 67 يوما.

وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالاعتقال الاداري، والداعية للإفراج عن الأسرى خاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي كلمته، قال ممثل اللجنة عماد اشتيوي، إن الأسرى سيقومون خلال الأيام المقبلة بخطوات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال، رفضا للإجراءات التي تمارسها بحقهم، مطالبا المؤسسات الحقوقية والدولية بوقفة جادة والضغط على الاحتلال للأفراج عنهم.

من ناحيته، قال منسق اللجنة مظفر ذوقان بأن ادارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الأخرس الى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، في محاولة للالتفاف على اضرابه، مشيرا إلى انه يعاني ووضعه الصحي خطير، ويصر على أن تعليق إضرابه لن يكون الا بالحرية أو الشهادة.

وكانت اعتقلت السلطات الإسرائيلية الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين في 27 تموز الماضي، وحولته للاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر.