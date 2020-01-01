أبو مرزوق: منظمة التحرير تمثل كل الشعب الفلسطيني ولن نتخلى عن المقاومة المسلحة

الدوحة /سما/



أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تعطي دافعاً للوحد، منتقداً بشدة دور الجامعة العربية.

وقال أبو مرزوق في تصريحات له اليوم :" نريد موقفاً عربياً أقرب للموقف الفلسطيني، وأي هرولة نحو العدو هي خيانة، ويجب أن نعالج هذا الملف فلسطينيًا بأن نغلق أية مبررات يتخذها الآخرون للتطبيع".

ونوه إلى أن ملف المقاومة الشعبية بقيادة مركزية وخاصة بالضفة والقدس لابد أن يكون بمنطق الوحدة الكاملة، وترتيب الساحة سيكون عبر إجراءا الانتخابات، موضحاً أن هناك توافقات أن تكون بالمجلس الوطني والتشريعي، واللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، والانتخابات الرئاسية.

ولفت أبو مرزوق إلى أن هناك اعترافاً كاملاً بأن منظمة التحرير تمثل الشعب الفلسطينيي، وهي إنجاز وطني.

‏كما لفت إلى أنهم رفضوا كل المشاريع والإغراءات التي قدمت لنا للابتعاد عن الضفة، وتركها لوحدها، منوهاً إلى أن محاولات العدو بأن تكون الضفة مستقرة حتى يتمدد فيها، فشلت ولن تمر.

وبحسبه فإن المقاومة الشعبية اليوم ضمن برنامج مشترك مع حركة فتح، أما المقاومة المسلحة وبرنامجنا، فلن نتخلى عنه أبداً، في أي بقعة من فلسطين.

وتحدث عن غزة، قائلاً :"في كل مرة يحاول الاحتلال الوصول إلى تفاهمات مع غزة، ولكنه يعود ويسحب ما وعد به"، مضيفاً "لا بد له أن يفهم أن إجراءاته في القطاع لن تجلب له سوى عدم الاستقرار، وعليه أن يعلم أن التهدئة مؤقتة، ما التزم بتعهداته".

وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى مع الاحتلال، أوضح أبو مرزوق أن الحكومة الإسرائيلية تعطله، وهي تراهن على عامل الزمن، على الرغم من مبادرات قدمتها الحركة.

