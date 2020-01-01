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خطة لعلاج 5000 اصابة خطيرة.. نتنياهو: الخروج من الاغلاق سيكون تديجيا ويمكن ان يستمر عاما

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة لعلاج 5000 اصابة خطيرة.. نتنياهو: الخروج من الاغلاق سيكون تديجيا ويمكن ان يستمر عاما



القدس المحتلة / سما /

 قال رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان "الخروج من الاغلاق سيكون هذه المرة بطيئا وبصورة تدريجية ويمكن ان يستمر ما بين نصف عام حتى عام. لن نكرر الخروج السريع كما في المرة السابقة لدى خروجنا من الموجة الاولى".

وطالب نتنياهو بتجهيز خطة لعلاج 5000 اصابة خطيرة حتى انتهاء فصل الشتاء. بحسب موقع i24 .

واقر الكابينيت في جلسته الليلة على مضاعفة عدد الفحوضات في بيوت رعاية المسنين.

واجتمع المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا في اسرائيل (الكابينت) الاربعاء لمناقشة خطة طويلة الامد لرئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والخطة التي ينوي نتنياهو عرضها في الاجتماع من ثلاثة مراحل سيتم تطبيقها خلال الاشهر القادمة.

المرحلة الاولى من الخطة هي الاغلاق التام الذي بدأ مع الاعياد اليهودية وبحسب نتنياهو فانه من الممكن أن "يستمر شهرا ولربما أكثر من ذلك". وذكرj مواقع اسرائيلية انه تم مناقشة امكانية فرض عقوبات مشددة أكثر على من يخالف القيود والتعليمات .

من جانب اخر ابلغ المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الحكومة ان "القيود الجديدة على المظاهرات غير سارية المفعول حتى المصادقة على قوانين جديدة تندرج في ذات السياق".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون لفرض قيود على المظاهرات والاحتجاجات في ظل ازمة كورونا ، ويمنع تعديل القانون مشاركة أكثر من ألف شخص بالمظاهرات وألا يبعد مكان المظاهرة أكثر من 1000 عن بيته.

#الحكومة الاسرائيلية #نتنياهو #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا #اسرائيل

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