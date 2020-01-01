  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل



رام الله / سما /

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأطلع الرئيس، بوريل خلال الاتصال على آخر المستجدات السياسية واستعدادنا لعقد مؤتمر دولي بداية هذا العام، بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الدولية، وذلك على أساس الشرعية الدولية.

وقال الرئيس: إننا نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل، بدءا بالانتحابات البرلمانية ويليها انتخابات رئاسية.

وأعرب الرئيس عن شكره للاتحاد الأوروبي على موقفه السياسي ومساعداته الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا السعي الدائم لتطوير الشراكة بين الجانبين إلى شراكة دائمة.

بدوره، أكد بوريل مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة لدعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة الدعم الاقتصادي وبناء المؤسسات، وتحسين أوضاع الفلسطينيين.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بالكامل تنظيم الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، فور صدور المرسوم الرئاسي.

#الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #الاتحاد الاوروبي #جوزيب بوريل

الأكثر قراءة اليوم

بايدن يثير الجدل بعد قوله "إن شاء الله" خلال مناظرته مع ترامب... فيديو

اسعار العملات مقابل الشيكل

أمير الكويت الجديد يبكي في أول كلمة له بعد أداء اليمين ... فيديو

التيار الاصلاحي يرد على تصريحات عزام الأحمد بشأن القيادي محمد دحلان

في أول مناظرة رئاسية .. ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات الشخصية

شاهد: الجيش المصري ينشر فيديو يكشف عن أقوى سلاح من نوعه

الكويت تسمّي نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد.. تعرّف إليه

الأخبار الرئيسية

4

مع انتهاء “الغفران السنوي”: ألا يستحق الفلسطينيون اعتذاراً من “مملكة قتلة الأبرياء”؟

معاريف تتساءل.. هل سوريا معنية بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟

الرجوب: اجتماع الامناء العامين للفصائل لم يحدد بعد.. وتوافقنا مع حماس على التوجه بمسارين

الطيراوي يرد على تصريحات مجدلاني حول قضية موظفي السلطة بغزة.."خلافية وليست ضمن صلاحياته "

8 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و696 حالة تعاف