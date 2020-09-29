الكويت تعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الكويت /سما/

أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

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