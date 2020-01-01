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أحمد موسى حول قتل صيادي غزة : سنفرم مَن يقترب منا (فيديو)

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد موسى حول قتل صيادي غزة : سنفرم مَن يقترب منا (فيديو)



القاهرة / وكالات /

توعد الإعلامي المصري أحمد موسى، بـ "فرم" (قتل) كل مَن يقترب من حدود مصر بلا رحمة، وذلك في معرض تعليقه على قيام الجيش المصري بقتل صياديْن فلسطينيين، واعتقال ثالث بعد إصابته بالرصاص، يوم السبت الماضي، على الحدود بين مصر وقطاع غزة.


وتفاخر "موسى" بقتل الصياديْن الفلسطينيين، قائلا، في برنامجه على قناة "صدى البلد" (خاصة): "اللي يقرب من حدودنا بيتفرم أو اللي يحاول يعدّي من الحدود بيتفرم. والله ما بنطبطب على أحد دلوقتي، لأنه مفيش وقت للطبطبة"، وفق قوله.

وشدّد "موسى" على أن "الحدود للجميع خط أحمر، وإن جرب أحد العبور فإنه لن يعود مرة أخرى"، زاعما أن حركة حماس تفهم ما يقوله.

 

 

 

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