نتنياهو يدعو جهاز الصحة للاستعداد لمعالجة 1500 مريض بكورونا بحالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهاز الصحي في بلاده للاستعداد لمعالجة 1500 مريض بفيروس كورونا بحالة خطيرة اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وكان نتنياهو قد أجرى منذ أمس الأحد سلسلة مناقشات مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الشأن، داعيا إياها لإعداد خطط سيناقشها "كابينت كورونا" هذا الأسبوع.

وحسب تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن نتنياهو يعتقد أن إجراءات الإغلاق قد يتم تمديدها لمدة شهر بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل بلغ 233 ألفا و118 حالة حتى مساء اليوم الاثنين، منها 66639 حالة نشطة.

ووصلت حصيلة الضحايا إلى 1499 شخصا بعد تسجيل 33 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 763 مريضا.