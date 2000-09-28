المنتدى القومي: فلسطين هي جوهر القضية العربية

بيروت /سما/

أكدت اللجنة التنفيذية للمنتدى القومي العربي، على ان فلسطين ليست القضية العربية المركزية فحسب، بل هي جوهر القضية العربية، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية تشكل حجر الأساس في تصليب الموقف الفلسطيني الرافض لـ"صفقة القرن" ومخرجاتها، كما في فتح المجال واسعا لإطلاق انتفاضة ثالثة تدحر الاحتلال وتحرر القدس وتحقق اهداف الشعب الفلسطيني.

واكد بيان صادر عنها عقب اجتماع لها اليوم الاثنين، على أن مناهضة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني اليوم هو ترجمة عملية للاءات الثلاث التي حملتها الأمة العربية مع جمال عبد الناصر في قمة الخرطوم عام 1967.

وكانت اللجنة التنفيذية لـ"المنتدى القومي العربي" قد خصصت اجتماعها الدوري لاستحضار الذكرى الخمسين لرحيل باعث النهضة القومية المعاصرة القائد جمال عبد الناصر، وذكرى الانفصال في 28 ايلول 1961، وذكرى انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، انتفاضة الأقصى في 28/9/2000"، مؤكدين الترابط بين المناسبات.