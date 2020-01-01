زهير عبد الكريم يكشف سبب انسحابه من باب الحارة 11

وكالات / سما /

هاجم الفنان السوري زهير عبد الكريم مسلسل "شارع شيكاغو" تأليف وإخراج محمد عبد العزيز و إنتاج قبنض ميديا بالتعاون مع تطبيق وياك معتبراً أن العمل لم يتجاوز فقط الخطوط الحمراء في التلفزيون، والتي يجب بحسب رأيه أن تحترم عادات المجتمع، وأفراد الأسرة الذين يتواجدون معاً لحضور أي عمل.

واستنكر عبد الكريم في هجومه ردّ فعل المخرج على الجدل الحاصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل بعض الجمهور الذين اعتبروا العمل غير مناسب من خلال القبل الحميمية والمشاهد التي تم عرضها، مشيراً إلى أن المخرج لم يهتم بهذه التفاصيل ولا بالتوضيح للجمهور.

وبين لموقع "فوشيا" أن المخرج اهتم فقط بالجدل وبما سيحققه العمل من مرابح مالية بعيداً عن اهتمامه بالعرض على القنوات التلفزيونية المفتوحة.

وأضاف عبد الكريم أن مشاهد القبل الحميمية يمكن عرضها في السينما، والأجنبية منها خاصة، لما يحمله المجتمع الشرقي من عادات يجب احترامها من وجهة نظره.

من جانب آخر كشف الفنان السوري عن اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا، معتبراً أن الوضع العام لم يناسبه، وآلية التعامل لم تكن كما يليق، مضيفاً أن الدور والشخصية في هذا الجزء لم تغريه للمشاركة بالعمل.

وتحدث زهير عبد الكريم عن الوضع العام للفنانين وخاصة الممثلين منهم، وغياب احترام الممثل بعدما طغت المصلحة، معلناً رفضه أسلوب التعامل هذا، مطالباً الفنانين أنفسهم ألا يقبلوا بأي حالة لا تضع كرامة الممثل على رأس التعامل.

وخلال حديثه أشار عبد الكريم إلى مشاركته في مسرحية "إعدام" إخراج زيناتي قدسية، وبدأ عرضها يوم السبت على خشبة مسرح الحمراء بالعاصمة دمشق، لافتا إلى أن المسرح يحقق الاحترام والتقدير للممثل، ويشكل حالة العشق الأولى لكل الممثلين الحقيقيين، على خلاف ما يجري حالياً من طرق مختلفة، وغير جيدة، وغير إيجابية بحق الممثل أو العمل الفني.