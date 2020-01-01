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داخلية غزة: توصيات جديدة بخصوص الإجراءات الليلة.. وقرابة 700 شخص غادروا القطاع عبر معبر رفح

الأحد 27 سبتمبر 2020 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: توصيات جديدة بخصوص الإجراءات الليلة.. وقرابة 700 شخص غادروا القطاع عبر معبر رفح



غزة /سما/

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن قرابة 700 مسافر غادروا القطاع، من المسجلين بكشوفات هيئة المعابر وكشف التنسيقات المصرية.

وتوقع الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة اياد البزم، في حديث لإذاعة القدس" المحلية أن يصل ما بين 1000 إلى 1500 مسافر خلال الايام الثلاثة لفتح المعبر.

وأوضح البزم أنه وفور وصول العالقين إلى قطاع غزة اليوم، تم البدء باتباع إجراءات الوقاية والحجر الصحي بحقهم، مبيناً أن الحجر الصحي سيكون لمدة سبعة أيام وفي الخامس منها يتم إجراء فحص "كورونا".

ولفت البزم أنه قد يصدر هذه الليلة بيان للجنة التقييمية وبناءً على التوصيات سيتم اتخاذ قرارات سواء بالتخفيف أو التشديد.

وأشار إلى أنه تم تخصيص ساعات كافية أمام المواطنين لتوفير احتياجاتهم، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام المستهترين والمخالفين للتعليمات الوقائية.

#وزارة الداخلية #غزة #اجراءات احترازية #فيروس كورونا #قطاع غزة #معبر رفح #عودة العالقين

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